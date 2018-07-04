بهاء أبو شقة: عرض التقرير النهائى عن برنامج الحكومة فى جلسة 15 يوليو المقبل

كتب مصطفى السيد

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن البرلمان شكل لجنة لدراسة بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبها 5 لجان فرعية مهمتها دارسة المحاور التى جاءت ببرنامج الحكومة واعداد تقرير عنها.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كل لجنة من هذه اللجان ستقوم بإعداد التقرير الخاص بالمحور الذى تدرسه واذا كان هناك توصيات لها ستضعها فى التقرير، ثم إن هناك لجنة صياغة مهمتها أن تعد الصياغة النهائية للتقرير وثم عرضه على رئيس المجلس.

وأشار المستشار بهاء أبو شقة إلى أنه عقب انتهاء اللجنة من إعداد التقرير عن برنامج الحكومة سيتم عرضه على الجلسة العامة فى 15 يوليو المقبل.

يذكر أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى بيان الحكومة أمام البرلمان خلال الجلسة العامة بالأمس، وفى إطار الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، تم تشكيل لجنة خاصة من أجل دراسة بيان الحكومة، وإعداد تقرير عنه للعرض فى الجلسة العامة للبرلمان.