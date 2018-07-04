بالأسماء.. البابا تواضروس يعيد تشكيل مجالس الأحوال الشخصية الكنسية

سارة علام

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني القرار البابوي رقم 14لعام 2018 والخاص بتشكيل المجالس الإقليمية الإكليريكية للأحوال الشخصية للدورة الجديدة والتي تبدأ في 1 يوليو 2018 وتنتهي في 30 يونيو 2021 وهي المجالس المختصة بالفصل في النزاعات الأسرية ومنح شهادات الطلاق وتصاريح الزواج الثاني.



وجاء نص القرار كالتالي:

"تشكيل دوائر الأحوال الشخصية الإقليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية دورة (2018-2021م)، على النحو التالي:

أولًا: دائرة الأحوال الشخصية بأمريكا وكندا:

1- الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها

2- القمص إرميا ثاؤفيلس

3- القس تادرس المصري

4- القس مرقس أيوب

5- جوزيف غبور – المحامي

6- د/ سوزي أنسي بشاي – طبيبة.



ثانيًا: دائرة الأحوال الشخصية بأوروبا

1- الأنبا جوفاني أسقف المجر وتوابعها

2- القمص يوسف منصور (اندهوفن – هولندا)

3- القمص بيشوي ميشيل (مانشستر – إنجلترا)

4- القمص يوسف خليل (بودابست – المجر)

5- د/ ماجي يوسف - هولندا

6- المحامي: نظرًا لاختلاف القوانين الخاصة بالأسرة وغيرها في بلاد أوروبا، فإننا عند الاحتياج نلجأ لمستشار قانوني من البلد المراد بحث حالة فيه.



ثالثًا: دائرة الأحوال الشخصية بآسيا وأستراليا

1- الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم

2- القمص يوحنا زكريا (الشارقة – الإمارات)

3- القمص أنطوني يعقوب ميخائيل (6 أكتوبر)

4- القمص تادرس سمعان موسى (سيدني – أستراليا)

5- مجدي زكريا فخري – المحامي

6- د/ سماح فوزي عطا الله – طبيبة.



رابعًا: دائـرة الأحـوال الشخصيــة بالقاهـرة والجيزة وأفريقيا

1- الأنبا ماركوس الأسقف العام بالقاهرة

2- القس يوسف جيد سويحة

3- القس إيليا شكري صادق

4- القس أثناسيوس فهمي مينا

5- فتحي راغب حنا – المحامي

6- د/ نانسي محروس وهبة – طبيبة.



خامسًا: دائرة الأحــــــوال الشخصيـــــــة بالإسكندريـــــــة والوجه البحري

1- الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة

2- القمص هدرا لمعي

3- القس أبرآم إميل

4- القمص جرجس توفيق

5- صموئيل جيد إسحق – المحامي

6- د/سوزان سليمان حنا – طبيبة.



سادسًا: دائرة الأحوال الشخصية بالوجه القبلي

1- الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن

2- القمص أبرآم صادق

3- القس جورجيوس صليب

4- القس بيتر توفيق (أسيوط)

5- الدكتور عبد الله عطا بشرى – المحامي

6- د/ نيفين عادل حبيب– طبيبة.

على أن يتم العمل بهذه الدوائر من أول يوليو 2018م، ولمدة ثلاث سنوات.



وعلى ابن الطاعة تحل البركة

تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية"



يأتي قرار إعادة تشكيل المجالس الإقليمية في إطار الفكر المؤسسي الذي ينتهجه قداسة البابا تواضروس الثاني منذ تنصيبه والذي يقضي بتداول المسؤولية وتجديد الدماء داخل منظومة العمل الإداري الكنسي.



وأصدر قداسته توجيهًا بجعل منصب وكيل المطرانية بالإيبارشيات مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



كان البابا قد قدم الشكر لأعضاء المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية الذين انتهت مدة خدمتهم والتي امتدت لدورة كاملة (2015- 2018).

جاء ذلك عبر مجلة الكرازة في عددها الصادر في 22يونيو الماضي، حيث قال قداسة البابا:

"نشكر أعضاء المجالس الإقليمية الإكليريكية للأحوال الشخصية (دورة 2015-2018م)، تحت إشراف الأحبار الأجلاء، الذين قاموا بمجهـود كبير في هذه الخدمة الجديدة، وهم:

1- الأنبا سيرابيون مطران لوس آنجلوس – دائرة أمريكا وكندا.

2- المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو – دائرة أوروبا.

3- الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها – دائرة آسيا وأستراليا.

4- الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها – دائرة القاهرة.

5- الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها – دائرة الوجه القبلي والجيزة وأفريقيا.

6- الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة وتوابعها – دائرة الإسكندرية والوجه البحري.

