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"اليوم السابع": "النقد الدولى" يطمئن المصريين: القرض لن يزيد الديون

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:04 م
"اليوم السابع": "النقد الدولى" يطمئن المصريين: القرض لن يزيد الديون اليوم السابع
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تحت عنوان "النقد الدولى يطمئن المصريين: القرض لن يزيد الديون" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الخميس، تأكيدات صندوق النقد الدولى على أن قرض الصندوق لن يزيد من دوين الحكومة المصرية، هذا إلى جانب العديد من الملفات والقضايا التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.


 

واقرأ فى عدد الغد أيضا..
 

"النقد الدولى" يطمئن المصريين: القرض لن يزيد الديون
 

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قرض صندوق النقد

الهيكل الإدارى

اليوم السابع

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