"اليوم السابع": "النقد الدولى" يطمئن المصريين: القرض لن يزيد الديون

تحت عنوان "النقد الدولى يطمئن المصريين: القرض لن يزيد الديون" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الخميس، تأكيدات صندوق النقد الدولى على أن قرض الصندوق لن يزيد من دوين الحكومة المصرية، هذا إلى جانب العديد من الملفات والقضايا التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.





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"النقد الدولى" يطمئن المصريين: القرض لن يزيد الديون



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