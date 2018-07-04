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الهجرة: استمرار التسجيل فى منتدى "فى إجازتك بوطنك" حتى 15 يوليو

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:40 م
الهجرة: استمرار التسجيل فى منتدى "فى إجازتك بوطنك" حتى 15 يوليو السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تسجيل البيانات لحضور المنتدى الأول الذى تنظمه الوزارة للمصريين المغتربين الذين يقضون إجازتهم فى مصر، مستمر حتى 15 يوليو الجارى.

وكانت الوزارة قد أعلنت انطلاق المنتدى يوم السبت الموافق 28 يوليو الجارى، تحت شعار "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك".

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بأن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن وتفعيل التواصل معهم، وذلك من خلال فتح حوار مباشر بينهم وبين السادة المسؤولين في مصر،  وطرح كافة الأسئلة والاستماع لكافة الآراء دون أي تحفظات، وكذلك الترويج لمشروعات بهدف جذب استثماراتهم للمشاركة مع أبناء وطنهم في مسيرة التنمية.

وأضافت "مكرم" أن المنتدى يستهدف أيضًا مناقشة المشكلات المختلفة التي تواجه المصريين في الخارج، والاستماع للحلول المقترحة حسب رؤيتهم، وكذلك الاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة ممثلين عن الوزارت المعنية مثل الدفاع والداخلية والإسكان والاستثمار، لتعظيم الاستفادة من اللقاء والرد على كافة استفسارات المواطنين بالخارج.

من جانبه، صرح اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بأن الوزارة بدأت في تلقي أفكار ومحاور وطلبات من المصريين بالخارج لمناقشتها بالمنتدى من خلال مبادرة "اطرح فكرتك"، وتنظيم التواصل مع الجهات المسؤولة التي يرغبون في مخاطبتها خلال فترة انعقاد المنتدى ، موضحا أن هناك اقبال كبير علي التسجيل والمشاركة من مختلف بلاد العالم .

هذا ومن المقرر أن تنعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط، وهو السبت 28 يوليو الجاري، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرًا في القاهرة بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في القاعة الكبرى "قاعة جمال عسكر"، حيث تنقسم  الفاعليات إلى جلسة افتتاحية، يتبعها ورش عمل في جلسات بالتوازي في ثلاث قاعات لطرح كافة الاستفسارات وحوار مع مسئولي الوزارات المختلفة، ثم جلسة ختامية.

وجدير بالذكر أن تسجيل البيانات مستمر حتى يوم 15 يوليو الجاري، عبر التطبيق الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتدشينه لتسجيل بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في حضور المنتدى،  وطرح أهم المحاور الراغبين في مناقشتها وذلك على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckYM9ox8qthV09ewgwksXQCAJb6QmjwZI6IlCNtTHDIgMVjA/viewform?usp=sf_link


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