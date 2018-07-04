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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:14 م
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النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات بواقعة خطف طفل قرب منزل رئيس الوزراء السابق

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:51 م
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات بواقعة خطف طفل قرب منزل رئيس الوزراء السابق الطفل المخطوف
كـتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بواقعة خطف طفل بمدينة الشروق أمس الثلاثاء، كما انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع الحادث لمعاينة الواقعة.
 
كما أمرت النيابة برفع الأدلة الجنائية بموقع الحادث، وسرعة تقديم تحريات المباحث عن الطفل وأسرته، وبيان ما إذا كان هناك عداء بينه وبين آخرين كدافع للانتقام، أو مجرد خطف لدفع فدية.
 
تعود الواقعة لخطف طفل من سيارة ملاكى كانت فى طريقها لتوصيله لمنزله بعد انتهائه يومه "بالحضانة" الخاصة به بمدينة الشروق، لتفاجأ صاحبة السيارة بقيام سيارة أخرى بمنعها من المرور أمام منزل رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ومن ثم اختطاف الطفل والهروب بأقصى سرعة.
 
وقال حسين سلامة، أحد شهود العيان، إن طفل تم اختطافه بمدينة الشروق من أمام منزل شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق،  بواسطة سيارة " كحلى" اللون كانت تستقل 4 أشخاص.
 
ومن جانبها ، تكثف الاجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المتهمين والسيارة المستخدمة فى الحادث، وسرعة ضبطهم وإعادة الطفل.
 
السيارة التى تم خطف الطفل فيها
السيارة التى تم خطف الطفل فيها

الطفل المخطوف (1)
الطفل المخطوف (1)

الطفل المخطوف (2)
الطفل المخطوف (2)

الطفل المخطوف (3)
الطفل المخطوف (3)

الطفل وسط أسرته
الطفل وسط أسرته
 

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