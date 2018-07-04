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"النقض" تصدر حكمها فى طعن أبوتريكة وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:30 ص
"النقض" تصدر حكمها فى طعن أبوتريكة وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب النقض تنظر طعون المدرجين على قوائم الإرهاب
كتبت هدى أبو بكر
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تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها فى طعن محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق وعدد من الشخصيات على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

 

وكانت نيابة محكمة النقض قد أوصت فى تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (٦) شمال الصادر أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التى تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ، والذى صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 مايو 2017.

 

وتقدم 1254 شخصًا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة.

 

وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان.


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