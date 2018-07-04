النائب الأول للإدعاء العام الإيرانى: إيران تعتزم حجب "إنستجرام"

كتبت إسراء أحمد فؤاد

فى خطوة مفاجأة تعتزم إيران حجب تطبيق الصور "إنستجرام"، أعلن النائب الأول للإدعاء العام الإيرانى اليوم، الأربعاء، أن حجب تطبيق التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تم إدراجه على جدول أعمال النيابة العامة.

وأوضح حجة الاسلام محمد مصدق، فى مقابلة لوكالة أنباء فارس، أن إدارة شئون الفضاء الافتراضى بالإدعاء العام، تتابع على نحو جاد حجب إنستجرام.

وفى يناير الماضى اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى، قرارا باستئناف إمكانية الوصول لـ "إنستجرام" فى إيران بعد حظره لعدة أيام بقرار من المجلس ذاته.

ومع مساعى السلطات لحجب العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعى (فيس بوك وتويتر) يتحدى الشباب الإيرانى تلك القرارات وتمكن العديد منهم من الاستمرار فى الوصول إلى هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية، باستخدام برنامج تشفير محظور قانونيا للاتصال بالإنترنت.