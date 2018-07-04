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الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:34 ص
خالد صلاح
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الوزير يترأس اجتماع "‏تنظيم أنشطة سوق الغاز" ويعتمد تفعيل اختصاصات الجهاز..

الملا: قانون تنظيم ‏سوق الغاز يدعم تحويل مصر لمركز إقليمي ‏لتداول البترول

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:42 ص
الملا: قانون تنظيم ‏سوق الغاز يدعم تحويل مصر لمركز إقليمي ‏لتداول البترول طارق الملا وزير البترول
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رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز ‏تنظيم أنشطة سوق الغاز اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجهاز تنظيم أنشطة سوق ‏الغاز بحضور المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز وأعضاء مجلس ‏الإدارة. ‏
 
وأكد الوزير على أن قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز فى مصر يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز. ‏
 
وأشار الملا إلى دور الجهاز في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز وتحديد أسعار الخدمات، مشيراً إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب ‏اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً ‏تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب حيث نسير فى اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول. ‏
 
واعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة ‏والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع ‏الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية ‏والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره ‏المنظم والرقابى لسوق الغاز فى مصر. ‏

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