"المستثمرات العرب" يوقع بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربى لتسويق منتجات الوزارة

كتب زكى القاضى

فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بشأن رؤية وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها لتعظيم الاستفادة من إمكانياتها وخبراتها، وقع الدكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بروتوكول تعاون مع الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وذلك بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وصرح حسن عبد المجيد بأن البروتوكول يهدف إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى فى إنتاج العديد من المنتجات فى المجالات المختلفة بما يتفق مع المواصفات العالمية وبأسعار تنافسية وتسويقها وتصديرها للخارج بالتنسيق مع المكاتب التابعة لاتحاد المستثمرات العرب فى الدول العربية والإفريقية.

وأكد حسن عبد المجيد أن استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى الوصول إلى تصنيع محلى كامل بالاعتماد على أكبر نسبة من المكون المحلى فى جميع المنتجات وزيادة الجانب التصديرى لتقليل العجز فى الميزان التجارى.

ومن جانبها صرحت هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك فى إقامة معارض لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربى فى الدول الإفريقية والعربية والبدء بدولة العراق فى إطار إعمار العراق إلى جانب التعاون المشترك فى مجال التدريب للشباب، وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على التسويق بالأسواق الأفريقية من خلال افتتاح مكتب تنسيقى للإتحاد فى إفريقيا.

وتشمل بنود البروتوكول - لتحقيق أهدافه - تفويض الهيئة القومية للإنتاج الحربى لاتحاد المستثمرات العرب فى تمثيله لدى الجهات المعنية بالخارج فى استلام العروض والمراسلات الخاصة بالهيئة، كما يلتزم الاتحاد ببذل أقصى الجهود للترويج لمنتجات شركات الهيئة بالأسواق العربية والخارجية.