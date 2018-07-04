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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:26 ص
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المرشدين السياحيين: 22 طعنا على مرشحين بالانتخابات وغدا إعلان القوائم النهائية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:02 ص
المرشدين السياحيين: 22 طعنا على مرشحين بالانتخابات وغدا إعلان القوائم النهائية حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقت خلال يومي فتح باب الطعون 22 طعنا على أسماء مرشحين، بواقع 17 طعنا ضد محمد غريب المرشح على مقعد نقيب المرشدين السياحيين، و5 طعون آخرين على مرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة.
 
وأضاف وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار المعنى بالإشراف على الانتخابات يبدأ فى فحص الطعون، اليوم الأربعاء، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين صباح الخميس.
 
 يذكر أنه تم غلق باب الترشح الخميس الماضى، وترشح 6 على مقعد النقيب العام للمرشدين، و36 لعضوية مجلس النقابة العامة.
 
 
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