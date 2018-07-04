الكهرباء: إنشاء برجين بخط ميت الصارم بالمنصورة على أراضى الغير بالقوة الجبرية

كتبت رنا جمال

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الخاص بتنفيذ إقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى " 9 دخول -10 خروج" ، لعملية إنشاء الخط الكهربائى ميت الصارم / ميت فارس جهد 66 كيلو فولت – مركز المنصورة – محافظة الدقهلية .

وأشار القرار إلى أن أعمال التنفيذ تتم بالقوة الجبرية، على الأراضى التى يمر بها هذا الخط طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية المرفقة ، وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ، على أن تشمل عمليات التنفيذ أعمال الحفر للبرجين، وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل برج، وأعمال العزل بالبيوتامين لكل برج ، وأعمال إحلال لكل برج ، وتركيب الحديد العلوى لكل برج وأعمال تركيب العازلات للبرجين وشد الموصلات وسلك الأرضى.



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية