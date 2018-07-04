الكرملين: سنعلن عن مكان عقد القمة بين بوتين وترامب فى الوقت المناسب

موسكو (أ.ش.أ)

نفى المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية ( الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن يكون قد جرى بحث عقد قمة الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب فى 16 يوليو الجارى فى مدينة "فانتا" الفنلندية، مشيرا إلى أن المدينة التى سيلتقى فيها الرئيسان سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وردا على سؤال حول مكان عقد القمة، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء : "لم يفكر أحد بمدينة فانتا الفنلندية لعقد القمة بين بوتين وترامب".

وأضاف المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية:" سنعلن عن مكان عقد هذه القمة فى الوقت المناسب"، موضحا أنه ليست هناك حاجة للحديث عن أى تغيير فى المكان لأنه لم يكن مخططًا لعقد القمة فى مدينة "فانتا".