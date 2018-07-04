القوات المسلحة الليبية تؤكد التزامها بتأمين منطقة الهلال النفطى

كتب أحمد جمعة

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، احترام المؤسسة العسكرية لكافة الاتفاقات النفطية المبرمة من قبل الدولة الليبية والشركات النفطية، مشددة على التزامها بتأمين منطقة الهلال النفطي.

وقال مكتب المتحدث العسكرى الليبى، في بيان صحفى، إن قواته اتخذت خطوة تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة سعيًا منها لوقف العبث بمقدرات الليبيين وتجفيف منابع الإرهاب بعدما تأكد لديها تمويل الجماعات الإرهابية من أموال النفط الليبي الذى دفعت من أجله دماءً زكية لتحريره من قبضة العصابات المسلحة أكثر من مرة.

وأكدت القيادة للجيش الليبى، التزامها بمخرجات مؤتمر باريس للحل السياسى لحين إجراء الانتخابات فى البلاد.