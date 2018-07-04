القرقاوى: الرئيس السيسى طالب لجنة الشراكة بسرعة تطوير الجهاز الإدارى

كتب مصطفى عبد التواب

قال محمد عبد الله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الامارات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى فريق العمل القائم على الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير الجهاز الإدارى، صباح اليوم، مؤكدًا أن الرئيس لديه رغبه فى سرعة إنجاز تطوير العمل الحكومى.

وأضاف القرقاوى، فى كلمته خلال مؤتمر التميز الحكومى، أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولى هو المشرف على فريق العمل المصرى الإماراتى لتطوير الجهاز الإدارى المصرى بعضوية وزراء إماراتتين والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى وفقا للبروتوكول الموقع فى فبراير الماضى.

وأوضح أن العلاقة بين مصر والإمارات عريقة، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من الشيخ محمد بن راشد قال فيه إنه يتابع المؤتمر عبر التلفزيون لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن متابعة الرئيس السيسى والشيخ محمد بن راشد يزيد من ضرورة إنجاز ما اتفق عليه فريق العمل.

وأشار إلى أن مصر من بادر بنقل المعرفة للإمارات ونحن نرد جزء من الجميل، مشيرًا إلى أن الطرفين سوف يبدآن فى المشاريع الحكومية والتدريب فى قطاع الجودة والتميز الحكومى وتدريب مراكز الخدمات، واتفقا على خطة لمدة عام قادم لتقديم مشروع فى تطوير الجهاز الإدارى كل شهر من هذا العام.

وأهدى القرقاوى ما تم خلال اليومين لروح معلمه خلال المرحلة الثانوية "محمد حماد" الذى منحه العلم والثقة التى وصل من خلالها إلى ما هو عليه الآن.