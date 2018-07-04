القبض على شخص حاول تزوير شهادة ابنته لإلحاقها بمدرسة التمريض

كتب فريق المحافظات

ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على شخص اتفق مع آخر لتزوير شهادة ابنته، ليتمكن حتي يتمكن من إلحاقها بمدرسة تمريض المنيا.

تلقي اللواء علي سلطان مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، معلومات تفيد قيام "عاشور .ص" 40 سنة مبيض محارة من مغاغة بتزوير شهادة إتمام المرحلة الإعدادية لابنته حتي يتمكن من إلحاقها بمدرسة التمريض بالمنيا.

وأكدت تحريات المقدم باسم مصطفي مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد صحة الواقعة، واعترف ولى أمر الطالبة تفصيليا بارتكاب الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.