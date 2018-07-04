القبض على دجال شرم الشيخ مارس الرذيلة مع إحدى ضحاياه 12 مرة

كانت معلومات وردت إلى الرائد محمد رمضان رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، تفيد قيام دجال بالنصب على السيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى باسم "الشيخ محمد المغربى" لممارسة الرذيلة معهن.

وتقدمت "سارة ا ع، مقيمة بالإسكندرية وتعمل بشرم الشيخ ببلاغ إلى رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، يفيد بتعرضها للنصب والابتزاز وممارسة الرذيلة معها من أحد الأشخاص ويدعى "المسبح ز ج"، 31 سنة ومقيم بنى سويف ويعمل دجالا بشرم الشيخ، ويتخذ من مسكنه بفلل عايدة بالهضبة مسرحا لممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وأنه هرب بعد أن لقنته علقة ساخنة لإيهامها بفك الأعمال، وأنه يقوم بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها وممارسة الرذيلة معها بحجة إخراج الجن من جسدها.

تم إبلاغ اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء والعميد مدحت السقا مدير المباحث الجنائية اللذان أمرا بسرعة ضبط المتهم، نظرا لأن هذه الواقعة تعتبر جديدة على مدينة شرم الشيخ ولما تمثله هذه الواقعة من خطورة إجرامية.

ودلت تحريات المباحث التي أجراها الرائد محمد رمضان رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ والنقيب عاصم حسين معاون المباحث، أن المتهم مقيم بفلل عايدة بإحدى الشقق المستأجرة، وأنه أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى العلاج وفك الأعمال وتسخير الجن، وقدرته على فك المربوط ويوهم متابعيه أنه من المغرب.

ومن خلال صفحة التواصل الاجتماعى تعرفت عليه مقدمة البلاغ "سارة" واتفقا على الذهاب إلى مسكنها واللقاء بها أكثر من مرة وأوهمها بأنها معمول لها عمل سفلى وهذا يحتاج إلى ممارسة الرذيلة معها لفك العمل. وأن الدجال مارس معها الجنس 12 مرة وفى آخر مرة اكتشفت أنه يقوم بالنصب عليها فقامت بالاعتداء عليه بالضرب وحاولت الإمساك به لكنه تمكن من الهرب.

تم نصب عدة أكمنة لضبط المتهم وإبلاغ اسمة في جميع كمائن المحافظة لعدم الهروب وتمكن النقيب عصم حسين معاون مباحث قسم أول شرم الشيخ من ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على العديد من الأحجبة وبخور وأحبار وأوراق مكتوبة تستخدم في الدجل والشعوذة.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الواقعة وأنه يمارس الجنس مع بعض السيدات بدعوى فك الأعمال وتسخير الجن.

تحرر محضر بالواقعة برقم 5600 جنايات قسم أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على النيابة العامة تحت إشراف عمر شاهين رئيس النيابة قرر أحمد عبد المتعال وكيل نيابة شرم الشيخ حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.