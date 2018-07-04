الشرطة البريطانية تعلن عن تعرض شخصين لمادة مجهولة قرب سالزبرى

(رويترز)

أعلنت الشرطة البريطانية عن واقعة كبرى أمس الثلاثاء، بعدما قالت إن رجلا وامرأة يرقدان فى حالة حرجة ربما تعرضا لمادة مجهولة قرب بلدة سالزبرى جنوب إنجلترا.

وقالت الشرطة فى بيان "شرطة ويلتشير وأقارب أعلنوا هذا المساء عن واقعة كبرى بعد الاشتباه بأن الشخصين ربما تعرضا لمادة مجهولة فى إيمزبرى".

وأضافت "خدمات الطوارئ استدعيت إلى عنوان فى شارع ماجلتون فى إيمزبرى مساء السبت (30 يونيو) بعدما جرى العثور على رجل وامرأة، وكليهما فى الأربعينيات، فاقدى الوعى فى عقار".

وتبعد إيمزبرى نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من سالزبرى، حيث شعر الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مارس آذار الماضى بمرض شديد بعد تعرضهما للتسميم بغاز أعصاب.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إنها اعتقدت فى بادئ الأمر أن الرجل والمرأة ربما تعاطيا مادة مخدرة ملوثة، لكنها أضافت أنها يخضعان لمزيد من الاختبارات.

وأفادت الشرطة بأن الرجل والمرأة يعالجان فى مستشفى سالزبرى التى لا تزال مفتوحة كالمعتاد.