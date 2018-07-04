السجن 3 سنوات لإخوانى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "هيثم.أ.ع" من عناصر الإخون، بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة، ومحمد زين، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ترجع الواقعة، إلى عام 2018 بدائرة مركز أخميم عندما وجهت النيابة العامة للمتهم بدائرة مركز أخميم ، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.