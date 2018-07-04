الرى: ختام ملتقى سلسبيل النيل الثالث بقناطر أسيوط الجديدة

كتبت أسماء نصار

اختتم ملتقى سلسبيل النيل الثالث بقناطر أسيوط الجديدة فعالياته اليوم الأربعاء، الذى جمع كبار الفنانين، بمختلف مدارسهم الفنية، على مدار أسبوعين كاملين، بمشاركة 30 فناناً على مستوى كليات الفنون الجميلة وأساتذة الجامعات، فضلاً عن الكورال الثقافى بقصر الثقافة و فرق الفنون الشعبية.

يهدف الملتقى إلى استثمار الفن التشكيلى و تطويعه فى التوعية بقضايا الوطن و فى مقدمتها قضية محدودية المياة فى مصر والتحديات التى تواجه مصر فى هذا الشأن، كما يأتى الملتقى فى نسخته الثالثة استمراراً لسلسة الفعاليات التي بدأت عبر ملتقى سلسبيل النيل (1،2) ، حيث قام عدد كبير من الفنانين التشكيليين بتجسيد ملحمة العطاء التي قام بها أبناء وزارة الموارد المائية على مدى 6 سنوات لإنشاء هذا المشروع القومى، الذى يعد أكبر مشروع مائى على نهر النيل بعد السد العالى.

وتجسدت هذه التظاهرة الفنية فى شكل أعمال فنية وإبداعية ضخمة شارك فيها كبار فنانى مصر تعبيرا عن أهمية نهر النيل من المنبع إلى المصب مرورا بدول حوض النيل، والتأكيد على أهمية العلاقة بين الماضى والحاضر، ومن المقرر عرض جميع الأعمال الفنية والإبداعية بالمبنى الرئيسى لمشروع قناطر أسيوط كنواة للمتحف الدائم لهذا المشروع الوطنى الكبير.

كما يعد هذا الملتقى الثالث بمثابة نواة لمتحف كبير لفنانى مصر من أجل توثيق هذا المشروع الوطنى الكبير بمدارس فنية مختلفة، حيث شارك فى الملتقى لفيف من الفنانين والفنانات المشاركين و فى مقدمتهم الفنان الدكتور سمير عبد الفضيل والفنان أشرف عبد القادر والفنان إبراهيم العطار والفنان حسام إبراهيم والفنان عاطف الشافعى والفنان الفنانة هالة حسن والفنانة إيناس صاحى والفنانة أميرة علم والفنانة ايمان عبد الله، والفنان محمد حامد سلامة، فيما يتم تقديم الأعمال الإبداعية كمنحة تطوعية وبشكل مجاني مشاركة منهم في حملات الوزارة الهادفة إلى توعية وتبصير كافة المواطنين بأهمية قطرة المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال المشروعات المائية.

يشار إلى أن الوزارة قد نظمت ملتقى سلسبيل النيل الأول للرسم الإبداعى بأسون و شارك فيه 20 فنانا إضافة إلى ملتقى سلسبيل النيل الثانى فى متحف الثورة بالقناطر الخيرية و لمدة أسبوعين ومشاركة أكثر من 24 فنان بالتعاون مع فناني مصر التشكيلين الفنان أحمد عبد الجواد قومسير الملتقى وتم تقديم باقة من الرسومات الإبداعية واللوحات الفنية المعبرة عن قيمة قطرة المياه وعظمة نهر النيل على الطبيعة تصاحبها العروض الفنية الموسيقية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة كما شارك في فعاليات الملتقى العديد من طلبة وطالبات المدارس من مختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية للمساهمة في هذا الحدث الهام من خلال ورش عمل إبداعية تظهر المهارات الفنية لهؤلاء الطلبة والطالبات وإخراجها فى شكل أعمال ولوحات وتصورات وأفكار فنية مبتكرة تخدم قضايا المياه وتسهم فى منظومة وحملات التوعية التى تقوم بها الوزارة.