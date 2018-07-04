الداخلية تضبط تاجر عملة بحوزته آلاف العملات الأجنبية بالغربية

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ الغربية ـ مصطفى عادل

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية في ضبط شخص لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة مركز شرطة زفتى، فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام "السيد.ع" محاسب، ومقيم زفتى، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته "3900 دولار أمريكى – 1795يورو – 1200 جنيه إسترلينى – 7500 ريال سعودى – 50 درهم إماراتى – 45900 جنيه مصرى – 2 ماكينة لعد النقود – 2 آلة حاسبة – 4 هواتف محمولة" وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات، وأنها حصيلة نشاطه الإجرامى من الاتجار فى النقد الأجنبى.