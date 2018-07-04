video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية السعودية: نفذنا حد القصاص على سعودى لقتله طليقته مصرية الجنسية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:54 ص
الداخلية السعودية: نفذنا حد القصاص على سعودى لقتله طليقته مصرية الجنسية الشرطة السعودية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها نفذت حد القصاص على مواطن سعودى كعقوبة له على قتل طليقته مصرية الجنسية بإطلاق النار عليها وإصابته لأبنائه.

وقالت الداخلية السعودية، فى بيانها اليوم الأربعاء، بشأن تنفيذ حد القتل فى أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، وأن سلطات الأمن السعودية تمكنت من القبض على "سليمان.ف" سعودى الجنسية لقتله طليقته مصرية الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى لوفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته وابنه مما أدى إلى إصابتهما.

وأسفر التحقيق معه، بحسب ما جاء فى بيان وزارة الداخلية السعودية اليوم، عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضى بثبوت ما نسب إليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجانى بحق أسرته.

وقالت وزراة الداخلية، إنه تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانى المذكور.

وذكرت الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانى اليوم الأربعاء فى منطقة المدينة المنورة.

وأكدت الداخلية السعودية فى بيانها، على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله فى كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر فى الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعى سيكون مصيره.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة السعودية تُسقط طائرة لاسلكية فى حى الخزامى بالرياض

الشرطة السعودية تفرج عن شاب بعد احتجازه لرقصه "مكارينا" فى الشارع

السعودية

الشرطة السعودية

حد القصاص

الداخلية السعودية

اخبار العرب

اخبار السعودية




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة