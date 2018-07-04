الداخلية السعودية: نفذنا حد القصاص على سعودى لقتله طليقته مصرية الجنسية

كتب: أحمد علوى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها نفذت حد القصاص على مواطن سعودى كعقوبة له على قتل طليقته مصرية الجنسية بإطلاق النار عليها وإصابته لأبنائه.

وقالت الداخلية السعودية، فى بيانها اليوم الأربعاء، بشأن تنفيذ حد القتل فى أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، وأن سلطات الأمن السعودية تمكنت من القبض على "سليمان.ف" سعودى الجنسية لقتله طليقته مصرية الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى لوفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته وابنه مما أدى إلى إصابتهما.

وأسفر التحقيق معه، بحسب ما جاء فى بيان وزارة الداخلية السعودية اليوم، عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضى بثبوت ما نسب إليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجانى بحق أسرته.

وقالت وزراة الداخلية، إنه تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانى المذكور.

وذكرت الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانى اليوم الأربعاء فى منطقة المدينة المنورة.

وأكدت الداخلية السعودية فى بيانها، على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله فى كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر فى الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعى سيكون مصيره.