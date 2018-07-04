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"الجزيرة" تدعم شواذ تركيا وتصف مهاجميهم بالمتشددين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:41 ص
"الجزيرة" تدعم شواذ تركيا وتصف مهاجميهم بالمتشددين مثليين تركيا
كتب محمد تهامى زكى
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دافعت قناة الجزيرة القطرية الموالية لتنظيم الحمدين، طائفة المثليين فى تركيا ووصفت مهاجميهم بالمتشددين، بعدما ذكرت عبر حسابها باللغة الإنجليزية على تويتر.

الجزيرة
الجزيرة

 

وبعد نشر هذه التغريده، تسابق المغردون فى الهجوم على القناة والنظام التركى بقيادة أردوغان، بعد دعمهما للمثليين، حيث قال عبد الله الغامدى: "قناة الجزيرة تدعم المثليين الشواذ فى تركيا، قوية قوية، المشكلة أن حفل الشواذ جنسيا حدث فى أرض الخلافة العثمانية "الاسلامية"، متسائلا: "ماهو تعليق جماعة الاخوان المسلمين ؟.. ماهو تعليق دويلة قطر؟.. ما هو تعليق أردوغان بإقامة حفل للمثليين بتركيا ؟.. وين الإسلام ؟!.

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فيما قال ماجد البلوى: "الجزيرة بالإنجليزى التى يديرها مروان بشارة شقيق الحاكم عزمى تدعم الشواذ فى تركيا، وبالعربى تركيا حامية حمى الإسلام للضحك على الحمقى معتمدة على غبائهم"، فيما قال آخر: "تركيا تدعم المثليين، حسبنا الله ونعم الوكيل، بعد الخلافة الإسلامية  أصبحت مرتع للشواذ بدعم ومباركة من أردوغان وتهنئة من قناة الجزيرة القطرية، ننتظر احتفال إيران بالخبر".

 

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