البرلمان الليبى يستنكر تدخل قطر فى الشأن الداخلى للبلاد ودعم الإرهاب

طرابلس أ ش أ

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، عن استنكارها للتدخل السافر من قبل دولة قطر فى الشأن الليبى ودعمها اللامحدود لعصابات الإرهاب والتطرف، وذلك بتبرير الهجوم على الحقول والموانئ النفطية والعبث بمقدرات الشعب الليبى .

ووجهت اللجنة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء(وال) اليوم الأربعاء - الاتهام لقطر بالقيام بمحاولة سياسية رخيصة بإلصاق صفة المليشيات على القوات المسلحة الليبية وتحرك هذه الدول المشبوه لإعادة الهجوم على الهلال النفطي".

وحذر البيان، الدول الداعمة للإرهاب والمليشيات من دعمهم المستمر لهذه العصابات من اجل العبث بمقدرات الشعب الليبى بأنهم سيكونون هدف القوات المسلحة أينما وجدت على التراب الليبي.