video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربى: سنستمر فى دعم شعب فلسطين حتى ينال حقوقه المشروعة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:25 ص
البرلمان العربى: سنستمر فى دعم شعب فلسطين حتى ينال حقوقه المشروعة البرلمان العربى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى أن البرلمان سيستمر فى العمل على دعم الشعب الفلسطينى حتى ينال حقوقه المشروعة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس .

وقال السلمى - فى افتتاح الجلسة الخامسة والختامية فى دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى - إن شعار هذه الدورة هو القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والبرلمان وضع 3 خطط عمل من أجل فلسطين من بينها التصدى للتغلغل الإسرائيلى فى أفريقيا ومواجهة قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلى. 


وأشار إلى وضع البرلمان فى هذه الدورة خطة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية، وسوف تعرض على الجلسة العامة للتصديق عليها وبدء تنفيذها، وقال إن البرلمان يعمل أيضا على إصدار تقارير عّن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى.


وأكد نجاح البرلمان فى توثيق العلاقات مع الاتحاد البرلمانى الدولى وأثمرت هذه العلاقات عّن تبنى الاتحاد مقترح البرلمان العربى بإنشاء منتدى دولى للبرلمانات الإقليمية، وأوضح أننا نعمل على تقريب وجهات النظر بين الإطراف الليبية، ونؤيد دعم الشرعية الدستورية فى اليمن .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء أعمال الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الثانى للبرلمان العربى

اجتماعات للجان البرلمان العربى الدائمة للتحضير للجلسة العامة غدا

رئيس البرلمان العربى يدعو لمقاطعة منتجات الدول التى نقلت سفارتها للقدس

مشعل السلمى: البرلمان العربى سيقف فى وجه التدخلات الخارجية والتقارير المسيسة

البرلمان العربى

فلسطين

القدس

أخبار عربية




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة