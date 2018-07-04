البرلمان العربى: سنستمر فى دعم شعب فلسطين حتى ينال حقوقه المشروعة

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أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى أن البرلمان سيستمر فى العمل على دعم الشعب الفلسطينى حتى ينال حقوقه المشروعة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس .

وقال السلمى - فى افتتاح الجلسة الخامسة والختامية فى دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى - إن شعار هذه الدورة هو القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والبرلمان وضع 3 خطط عمل من أجل فلسطين من بينها التصدى للتغلغل الإسرائيلى فى أفريقيا ومواجهة قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلى.



وأشار إلى وضع البرلمان فى هذه الدورة خطة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية، وسوف تعرض على الجلسة العامة للتصديق عليها وبدء تنفيذها، وقال إن البرلمان يعمل أيضا على إصدار تقارير عّن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى.



وأكد نجاح البرلمان فى توثيق العلاقات مع الاتحاد البرلمانى الدولى وأثمرت هذه العلاقات عّن تبنى الاتحاد مقترح البرلمان العربى بإنشاء منتدى دولى للبرلمانات الإقليمية، وأوضح أننا نعمل على تقريب وجهات النظر بين الإطراف الليبية، ونؤيد دعم الشرعية الدستورية فى اليمن .