البابا تواضروس الثانى يستقبل أعضاء من البرلمان الفرنسى بالكاتدرائية

سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم،النواب الفرنسيون في مجلس النواب (المجلس الوطني)، جويندل رويلارد وكلاود جواسجون وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الكنيسة إذ لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

كان البابا تواضروس قد دأب على استقبال الزوار الأجانب لمصر من رؤساء دول وملوك وشخصيات عامة، فى إطار سعيه لتحسين صورة الدولة بعد 30 يونيو وفى إطار حرص المجتمع الدولى على التعرف على طبيعة أوضاع الأقباط فى السنوات الأخيرة