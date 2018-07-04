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الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:07 م
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البابا تواضروس الثانى يستقبل أعضاء من البرلمان الفرنسى بالكاتدرائية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:42 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل أعضاء من البرلمان الفرنسى بالكاتدرائية البابا تواضروس الثاني
سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم،النواب الفرنسيون في مجلس النواب (المجلس الوطني)، جويندل رويلارد وكلاود جواسجون وذلك  وفقا لبيان رسمي صادر عن الكنيسة إذ لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

 

كان البابا تواضروس قد دأب على استقبال الزوار الأجانب لمصر من رؤساء دول وملوك وشخصيات عامة، فى إطار سعيه لتحسين صورة الدولة بعد 30 يونيو وفى إطار حرص المجتمع الدولى على التعرف على طبيعة أوضاع الأقباط فى السنوات الأخيرة

 


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