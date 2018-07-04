الاحتلال الإسرائيلى يغلق طرقا داخل تجمع الخان الأحمر جنوب القدس

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سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلى أهالى تجمع الخان الأحمر البدوى، جنوب شرق القدس المحتلة، أوامر بإغلاق طرق داخلية فى التجمع .

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن قوات الاحتلال داهمت تجمع الخان الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، وسلمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية فى التجمع.

وأوضح عساف فى تصريح صحفى، أن محامى الهيئة يعكفون على دراسة تلك الأوامر، حيث ستصدر الهيئة ردها المناسب عليها، مستدركا أن "قوات الاحتلال تسعى لاستخدام هذه الطرق لأغراضها الخاصة".

وبين أن هذا الإجراء ما هو إلا محاولة لحصار التجمع واعتصام المواطنين والمتضامنين المستمر داخله، ومنع وصول المتضامنين إليه، معتبرا أن هذه مقدمة للإجراءات التى أعلنت عنها سلطات الاحتلال فى السابق ومنها هدم التجمع وترحيل أهله بالكامل.

وأشار إلى أن أرض التجمع مملوكة بالكامل ومسجلة فى "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة.

وكانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، طالبت اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الاسرائيلية بعدم المضى قدما فى هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو- شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع فى البقاء فى أرضهم وتسوية أوضاعهم.

وأعربت ثروسيل فى بيان صحفى، عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع فى الأيام المقبلة، مشيرة الى ان التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا -اكثر من نصفهم أطفال.

وأكدت "ان الهدم يتم فى هذا الإطار من المرجح ان يرقى الى إخلاء قسرى وانتهاك للحق فى السكن للأشخاص الذين يقطنون فى التجمع، اضافة الى ذلك، فان القانون الدولى الإنسانى يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال".