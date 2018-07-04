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الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات تعرض نموذجها المبتكر بمؤتمر مصر للتميز

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:57 م
الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات تعرض نموذجها المبتكر بمؤتمر مصر للتميز عبد الرحمن عبد المنان العور
كتب مصطفى عبد التواب
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قدّم الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة نموذج الهيئة المبتكر فى تمكين الكوادر الحكومية، وذلك خلال جلسة بعنوان "بناء قدرات بشرية حكومية متميزة" ضمن فعاليات "مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018" المنعقد فى العاصمة المصرية القاهرة.

ووضع الدكتور العور اقتصاد المعرفة واستشراف المستقبل وتعزيز التنافسية فى مقدمة الدعائم الأساسية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، وهو ما يترافق بالضرورة مع عملية بناء قدرات بشرية حكومية متميزة وتشجيع التعلم المستمر للموظفين الحكوميين، معتبراً أن الثورة الصناعية الرابعة والتطورات التكنولوجية المتلاحقة تشكل منعطفاً مهماً لاقتصادات وحكومات المستقبل، وتستوجب الإعداد والجاهزية للاستفادة بالشكل الأمثل من كونها ثورة تكنولوجية تدمج كل من التقنيات المادية والرقمية والحيوية لإنتاج خدمات ومنتجات وفرصاً غير مسبوقة فى قطاعات جديدة.

وعرض الدكتور العور لنموذج الكفاءات المستقبلية للقطاع الحكومى المؤلف من 5 مستويات هى الكفاءات الشخصية، والكفاءات الأكاديمية، والكفاءات المرتبطة ببيئة العمل، والكفاءات التخصصية بحسب القطاعات الاقتصادية، والكفاءات التخصصية للمجموعات الوظيفية فى كل قطاع، مبيناً أن اجتماع هذه المستويات الخمسة من الكفاءات معاً يولّد بالمحصّلة الكفاءات القيادية القادرة على استشراف المستقبل، وقيادة التغيير، والتصرف كقدوة، ودعم التنوّع، وتمكين رأس المال البشري، ودعم الشراكات الاستراتيجية.

كما قدم الدكتور العور خارطة الطريق الاستراتيجية للتعليم المستمر، والمكوّنة من 4 عناصر محورية هى المؤهلات الأكاديمية، والكفاءات السلوكية، والتدريب الفنى والتخصصي، وتطوير وإدارة القيادات، معتبراً أن استراتيجية التعلم المستمر هى من أفضل السبل لتمكين موظفى الحكومة من مواكبة المتطلبات المهارية التى يفرضها المستقبل، خاصة مع توفر 3 ممكّنات أساسية هى الفرص المتاحة للتعلّم، والقدرة على التعلم، والرغبة فى التعلم، شارحاً كيفية تنمية هذه الرغبة لدى الموظفين الحكوميين عبر إطلاعهم على الوظائف التى سيتزايد الطلب عليها مستقبلاً، وتعريفهم بالمهارات والكفاءات التى سيحتاجها هؤلاء الموظفون مستقبلا.

ونوّه المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتفوّق دولة الإمارات فى المقارنات المعيارية بالنسبة لعدد الساعات التدريبية المحققة، حيث تشير نتائج بطاقة الأداء المتوازن فى الحكومة الاتحادية للعام 2017 إلى تحقيق الجهات الاتحادية لنتائج تدريبية متقدمة لكل موظف بما يشمل 77% من الموظفين المستهدفين بالتدريب، فضلاً عن مواءمة برامج التعلم والتدريب مع احتياجات الجهات الحكومية المختلفة من خلال توفير المحتوى التدريبى الملائم لها وتبنى المنهجيات الحديثة مثل التعلم الإلكتروني، والمحاكاة، والتدريب على رأس العمل، والتعليم بالألعاب وغيرها.

وحث العور على ضرورة تبنى المنهجيات الحديثة للتعلم الشخصى والتفاعلي، والتركيز على تقديم وتحصيل الشهادات المعتمدة، وكذلك توفير البرامج التدريبية الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم الحوافز للكفاءات إلى الموظفين سريعى التعلم، لتشجيعهم على شغل الوظائف التى تعانى نقصًا فى الكادر البشري.

كما استعرض العور مسؤوليات تطوير مهارات كوادر القطاع الحكومى مؤكداً أنها مسؤولية مشتركة تتقاسمها الجهات الحكومية من جهة والموظفون من جهة ثانية، ويساهم فى نجاحها ارتفاع مستوى مزودى خدمات التدريب عبر تصميم البرامج التدريبية ذات الصلة ببيئة العمل الراهنة وتقديم هذه البرامج بالجودة والفعالية المطلوبة.

وختم المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتشديد على التأثير المباشر الذى سيكون للثورة الصناعية الرابعة على بيئة العمل ونوعية الوظائف والمهارات التى سيتزايد الطلب عليها فى ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، مؤكداً ضرورة تطوير مهارات الموظفين الحاليين لتمكينهم من الأداء بشكل متميز ضمن الوظائف المستقبلية، وما يستدعيه ذلك من تطبيق للمهارات مكتسبة والمعارف المتخصصة وتحسين الانتاجية والأداء فى القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الابتكار والتعلم المستمر، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع جميع المتغيرات لاغتنام الفرص المتاحة والواعدة.

 

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لدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات

 

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عبد الرحمن عبد المنان العور

 

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مؤتمر التميز الحكومى

 


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