الإيجاد: مفاوضات الخرطوم للسلام فى جنوب السودان هى الأفضل

الخرطوم (أ ش أ)

قال مبعوث مجموعة الإيجاد الخاص لدولة جنوب السودان، السفير إسماعيل واس، إن المفاوضات التى تجرى فى الخرطوم بشأن السلام فى الجنوب، هى الأفضل؛ لأن السودان هو الأكثر معرفة بدولة الجنوب مما يضمن النجاح لتلك المفاوضات.

وأعرب واس - فى تصريح صحفى عقب وصوله إلى الخرطوم مساء اليوم الثلاثاء - عن ثقته فى نجاح الرئيس السودانى عمر البشير، فى دفع شعب دولة الجنوب والسياسيين بوجه خاص نحو الاتفاق على إنهاء الحرب فى دولة جنوب السودان.

وقال واس "إن الهدف من زيارتى للخرطوم المتابعة والمشاركة فى المفوضات، وإن مسئوليتى هى تقديم المساعدة والتسهيلات لكافة الأطراف".

وأضاف "بما أن الإيجاد قد فوضت الرئيس عمر البشير لقيادة المفاوضات، فأنا فى الخرطوم لتقديم الدعم لهذه العملية".