video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد عمال مصر: قطاع الدواء بحاجة لمساندة حكومية وهيكلة كبيرة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:00 ص
اتحاد عمال مصر: قطاع الدواء بحاجة لمساندة حكومية وهيكلة كبيرة النائب محمد وهب الله
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

كشف النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأمين العام لاتحاد عمال مصر أن قطاع الدواء من القطاعات الحيوية والذى يحتاج إلى مساندة حقيقة من الحكومة الفترة المقبلة.

وأضاف محمد وهب الله أن شركات الدواء العامة تحتاج إلى هيكلة كبيرة مالية وإدارية وإلى دعم فنى ودعم للدواء، وتحريك أسعار الخامات، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية بحيث نتلافى الشركات الخسائر.

وأشار وهب الله إلى أهمية التوسع فى الصيدليات العامة والمخازن مع اللجوء إلى استراتيجية شاملة لزيادة صادرات الدواء خاصة إلى قارة إفريقيا فى ظل استحواذ بقية الدول عليها، معتبرا أنه لابد للحكومة أن تركز الفترة المقبلة على تطوير القابضة للأدوية، مع أهمية ضح قيادات جديدة فى شرايين الشركات التابعة لها خبرات طويلة فى مجال الدواء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس القابضة للأدوية لـ"اليوم السابع": ننتج 330 صنف دواء بالخسارة لصالح المرضى.. أحمد حجازى: خطة استراتيجية لفتح أسواق تصديرية.. ويؤكد: دعم كبير من وزير قطاع الأعمال وتحريك منتظر للأدوية لتلافى الخسائر

القابضة للادوية

شركات الادوية

محمد وهب الله

صناعة الدواء




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة