اتحاد عمال مصر: قطاع الدواء بحاجة لمساندة حكومية وهيكلة كبيرة

كتب عبد الحليم سالم

كشف النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأمين العام لاتحاد عمال مصر أن قطاع الدواء من القطاعات الحيوية والذى يحتاج إلى مساندة حقيقة من الحكومة الفترة المقبلة.

وأضاف محمد وهب الله أن شركات الدواء العامة تحتاج إلى هيكلة كبيرة مالية وإدارية وإلى دعم فنى ودعم للدواء، وتحريك أسعار الخامات، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية بحيث نتلافى الشركات الخسائر.

وأشار وهب الله إلى أهمية التوسع فى الصيدليات العامة والمخازن مع اللجوء إلى استراتيجية شاملة لزيادة صادرات الدواء خاصة إلى قارة إفريقيا فى ظل استحواذ بقية الدول عليها، معتبرا أنه لابد للحكومة أن تركز الفترة المقبلة على تطوير القابضة للأدوية، مع أهمية ضح قيادات جديدة فى شرايين الشركات التابعة لها خبرات طويلة فى مجال الدواء.