إعادة تشغيل رحلات طيران دولية بين منطقتين فى الصين وروسيا بعد تعليق 7 سنوات

بكين (أش أ)

أعلنت السلطات الصينية إعادة تشغيل خط رحلات طيران دولية بين شمال شرق الصين ومنطقة الأورال الروسية بعد تعليق استمر نحو 7 سنوات.

وقالت حكومة إقليم هيلونجيانج، شمال شرقى الصين، إن الرحلات تم استئنافها اليوم الأربعاء، للربط بين منطقة "هاربين" عاصمة الإقليم، ومنطقة "تشيليابينسك" فى منطقة الأورال الروسية وموسكو، مشيرة إلى أن الرحلات المقررة أسبوعيا ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، خاصة وأن حجم التبادلات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين المنطقتين ازدادت خلال السنوات الأخيرة.

وكانت شركة الخطوط الجوية الأورالية أطلقت فى أكتوبر 2011 رحلات دولية بين "هاربين وتشيليابينسك" قبل أن يتم تعليقها لاحقا.