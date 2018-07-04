إثيوبيا تؤكد التنسيق مع السودان لمعالجة كافة المشكلات الحدودية

الخرطوم أ ش أ

أكدت إثيوبيا تنسيقها مع السودان لمعالجة كافة المشكلات التى تحدث فى المناطق الحدودية، جاء ذلك فى رسالة شفهية تلقاها الرئيس السوداني، عمر البشير، من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبى أحمد، خلال لقائه اليوم الأربعاء بوزير الخارجية الإثيوبي، ورقينى قبيو، تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطويرها.

وقال وزير الخارجية الإثيوبى -فى تصريح صحفى عقب لقاء البشير ببيت الضيافة بالخرطوم- إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، مؤكدا أن البلدين سيمضيان بهذه العلاقة المتميزة إلى غاياتها، وسيعملان بتعاون وتنسيق لمعالجة كل المشكلات التى تحدث فى المناطق الحدودية بين البلدين.

وأضاف قبيو، أن أول زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبى عند تقلده لمنصبه كانت للسودان، مشيراً إلى الحفاوة الكبيرة التى وجدها عند تلك الزيارة، منوها بأن ذلك يدل على المستوى المتقدم للعلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا .

من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني، الدرديرى محمد أحمد، إن زيارة وزير الخارجية الإثيوبى للبلاد تأتى بهدف نقل رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبى للرئيس البشير، وذلك فى إطار التنسيق المشترك بينهما بشأن مختلف قضايا الإقليم والقضايا الثنائية التى تهم البلدين.

وأوضح الدرديري، أن الأحداث التى شهدتها الحدود بين البلدين تعد أحداثاً طبيعية تحدث خلال موسم الأمطار فى كل عام، كاشفا أن رئيس الوزراء الإثيوبى أكد عزم بلاده على تجاوز مثل هذه الأحداث، وكذلك كما أكد الرئيس البشير عزم السودان على تجاوزها والعمل على معالجتها، عبر التنسيق والتعاون حتى لا تؤثر فى مستوى العلاقة بين البلدين.