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أمن الإسكندرية يشن حملات على المخابز والدقيق المدعم

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:22 ص
أمن الإسكندرية يشن حملات على المخابز والدقيق المدعم اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط 25 قضية تموينية مختلفة.
 
وفي مجال ضبط السلع التموينية المدعمة تم ضبط "ر ك ع" 35 سنة المدير المسئول عن المخبز الحر بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية " منطقة غرب ووسط الدلتا " لتجميعه " 15"جوالا من الدقيق البلدي المدعم بإجمالى وزن 750 كجم بقصد استخدامه في تصنيع الخبز الحر، وتحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجاري العرض على النيابة.
 
كما تم ضبط "ح. ش. ع" 40 سنة المدير المسئول عن المخبز الحر بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، لتجميعه " 12" جوالا من الدقيق البلدي المدعم بإجمالى وزن 600 كجم بقصد استخدامه في تصنيع الخبز الحر، وتحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجاري العرض على النيابة.
 
وفي مجال استخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض تم ضبط "م س الـ" 39 سنة المدير المسئول عن كافتيريا بدائرة قسم سيدي جابر بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية " منطقة غرب ووسط الدلتا " وبحوزته 12 أسطوانة غاز منزلية تستخدم في غير الغرض المخصص لها - جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
 
وفي مجال ضبط السلع مجهولة المصدر تم ضبط "س. ف. ح" 46 سنة المدير المسئول عن محل بدائرة قسم سيدي جابر بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية " منطقة غرب ووسط الدلتا " لحيازته وعرضه للبيع عدد "190" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر - جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
 
وفي مجال البيع بأزيد من السعر ضبط 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي " غاز بوتاجاز "، وفي مجال مخالفات المخابز والمطاحن، وتم ضبط عدد 4 مخالفات مخابز " 2 نقص وزن - 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات "، وفي مجال سحب عينات من المطاحن، تم سحب 5 عينات " دقيق بلدي -قمح- رده ناعمة " لتحليلها بمعامل وزارة التموين وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وفي مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 6 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
 

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