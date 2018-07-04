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أجهزة الأمن اللبنانية تضبط شبكة لتهريب المواد المخدرة من مصر فى جلود المواشى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:40 م
أجهزة الأمن اللبنانية تضبط شبكة لتهريب المواد المخدرة من مصر فى جلود المواشى قوات الجيش اللبنانى
بيروت (أ ش أ)
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان عن ضبط عناصر من شبكة إجرامية منظمة تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات بين لبنان ومصر "داخل جلود المواشى".. مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع السلطات المصرية المختصة وضبط آخر شحنة مخدرات مهربة.

وذكرت شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلى اللبنانى – فى بيان لها اليوم – أن عناصر الشبكة الإجرامية تم تحديد هويتهم، وإلقاء القبض عليهم وعددهم 7 أشخاص، وتبين أنهم كانوا يقومون بتهريب مخدر (الحشيش) وحبوب الـ (كبتاجون) المخدرة.

وأشارت إلى أنه ضبط فى حوزة المتهمين وبداخل مساكنهم بندقيتان حربيتان ومسدس حربى إضافة إلى ضبط كمية من الذخائر ومبالغ مالية بعملات الدولار الأمريكى واليورور والروبل الروسى والليرة اللبنانية.

 


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كبتاجون




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