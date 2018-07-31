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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:34 م
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427 طالبا يواصلون اختبارات الترشح للدورات الصيفية بجامعة سوهاج

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:38 م
427 طالبا يواصلون اختبارات الترشح للدورات الصيفية بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تواصل جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء، اختبارات المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للترشح للدورات الصيفية التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بتنمية وصقل مهارات الطلاب خلال الإجازة الصيفية، وملء فراغهم بما هو مثمر ومفيد، وإكسابهم خبرات جديدة تنمي مداركهم .
 
وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اليوم تجرى أعمال اختبارات المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين لدورة تصميم مواقع الإنترنت وعددهم 139 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، والتى تهدف إلى توجيه وتأهيل الطلاب لفرص العمل المتاحة فى سوق العمل ودعم قدراتهم من خلال تدريبهم فى برامج متخصصة فى شتى المجالات.
 
وأشار إسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية ، إلى أنه تم نشر قائمة بأسماء الطلاب الذين تقدموا للترشح للدورات الصيفية على الموقع الإلكترونى للإدارة، كما تم إعلان الجدول الزمنى للمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إعلان أسماء الطلاب المقبولين بكل دورة عقب انتهاء إجراءات الاختبار. 
 
وقال أحمد عاطف مدير النشاط الثقافى والفنى بالإدارة ، إن 94 طالبا وطالبة تقدموا بالأمس للترشح لدورة تصميم المواقع الجغرافية   GIS، واليوم تجرى اختبارات المقابلة الشخصية لعدد 139 مترشحا لدورة تصميم مواقع الإنترنت، موضحاً أن هذه الاختبارات يقوم بها مدربين متخصصين من مركز الخدمات الإلكترونية، وذلك لاختيار الطلاب المتميزين والموهوبين فى هذه المجالات .
 
جدير بالذكر أن هذه الدورات مجانية  لطلاب الجامعة وسوف يحصل كل طالب يجتاز الدورة على شهادة معتمدة من مركز الخدمات الإلكترونية والجامعة، وسيتم غداً الأربعاء الموافق الأول من أغسطس  إجراء اختبارات المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للترشح لدورة التسويق الالكترونى والبالغ عددهم 194طالب وطالبة.

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