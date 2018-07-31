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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:06 م
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وكيل وقيادات صحة الأقصر يتفقدون مستشفيات المركز والرمد والحميات والجلدية بإسنا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:37 ص
وكيل وقيادات صحة الأقصر يتفقدون مستشفيات المركز والرمد والحميات والجلدية بإسنا جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى
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أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية شملت مستشفي إسنا المركزي ومستشفى رمد إسنا ومستشفى الحميات والجلدية، رافقه خلال كلٍ من مدير عام الطب العلاجي، ومدير المكتب الفنى، ومدير إدارة إسنا الصحية، والمشرف على قطاع جنوب المحافظة، وقد تم تفقد أقسام الاستقبال والصيدلية والحميات والجلدية.

وأصدر وكيل وزارة الصحة، تعليماته بفتح عيادة ثانية لأمراض الجلدية تخفيفاً علي المرضي، موجهاً بزيادة منافذ توزيع الأدوية بصيدلية مستشفي إسنا من 2 الي 4 منافذ لتقليل الإزدحام، كما أوصى مدير الإدارة لعمل مقايسة لترميم وصيانة مستشفي إسنا المركزي.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر بقيادة محمد بدر، ووزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، يوليا اهتماماً كبيراً بمدينة إسنا انتظاراً لافتتاح المستشفى الجديد بنهاية هذا العام، والتي يجري تجهيزها بأيادي رجال القوات المسلحة بأحدث المعدات الطبية لخدمة أهالي المدينة.

وكيل وقيادات صحة الأقصر يتفقدون مستشفيات المركز والرمد والحميات والجلدية بإسنا
وكيل وقيادات صحة الأقصر يتفقدون مستشفيات المركز والرمد والحميات والجلدية بإسنا

 

جانب من جولة وكيل الوزارة لمتابعة العمل بالمستشفي
جانب من جولة وكيل الوزارة لمتابعة العمل بالمستشفي

 

وكيل الصحة والقيادات بالمديرية يتابعون العمل في مستشفيات إسنا
وكيل الصحة والقيادات بالمديرية يتابعون العمل في مستشفيات إسنا

 

تعليمات بفتح عيادة ثانية لأمراض الجلدية تخفيفاً علي المرضي بالمستشفي
تعليمات بفتح عيادة ثانية لأمراض الجلدية تخفيفاً علي المرضي بالمستشفي

 

وكيل الصحة يأمر بزيادة منافذ توزيع الأدوية بصيدلية المستشفي لتقليل الازدحام
وكيل الصحة يأمر بزيادة منافذ توزيع الأدوية بصيدلية المستشفي لتقليل الازدحام

 


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