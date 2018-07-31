وقفة احتجاجية فى نابلس رفضا لإنهاء خدمات مئات العاملين فى "الأونروا"

رام الله (أ ش أ)

شارك عشرات العاملين فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، فى وقفة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة إنهاء خدمات مئات الموظفين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة.

ورفع المشاركون فى الوقفة، التى دعا لها اتحاد العاملين بالوكالة أمام مكتبها فى مدينة نابلس، لافتات كتب عليها "إنهاء خدمات 194 موظفا مجزرة خدماتية وإنسانية، وحل الأزمة المالية عبر التقليصات تساوق مع تفكيك الأونروا".

وقال الناطق الإعلامى باسم اتحاد العاملين العرب فى (الأونروا) محمد الشلبى - فى تصريح اليوم - أن الوقفة جاءت استمرارا للاحتجاج على قرار الوكالة فصل 194 موظفا فى الضفة الغربية من العاملين فى برنامج العمل مقابل المال والصحة النفسية، و956 موظفا فى قطاع غزة، موضحا أن بعض المفصولين يعمل فى الوكالة منذ أكثر من 15 عاما.

وأضاف أن قرار الوكالة بفصل موظفين فى برنامج الصحة النفسية فى التجمعات البدوية، يأتى فى الوقت الذى تتعرض فيه تلك التجمعات كالخان الأحمر وضواحى القدس للخطر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الوقفة أيضا، تأتى ضد عدم وضوح موقف إدارة الوكالة حول افتتاح العام الدراسى الجديد فى موعده بمدارس الوكالة، مشيرا إلى أن ذلك دفع بالعديد من الأهالى لعدم تسجيل أبنائهم فى تلك المدارس، الأمر الذى سيؤدى إلى تناقص عدد الطلبة ودمج الصفوف، وما يتبع ذلك من خطورة فصل معلمين جدد.