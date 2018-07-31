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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:39 م
خالد صلاح
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وصول 12 حافلة للقنيطرة شمالى سوريا لنقل الإرهابيين الرافضين للتسوية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:25 م
وصول 12 حافلة للقنيطرة شمالى سوريا لنقل الإرهابيين الرافضين للتسوية حافلات لنقل الإرهابيين ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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وصل عدد من الحافلات إلى ممر قرية أوفانيا بريف القنيطرة شمالى سوريا، اليوم الثلاثاء، لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من بلدة جباثا الخشب والقرى التابعة لها.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنه تم تحضير 12 حافلة فى ممر أوفانيا تمهيدا لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من بلدة جباثا الخشب والقرى التابعة لها.

جدير بالذكر أنه بدأ منذ أيام تنفيذ اتفاق فى القنيطرة ينص على خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء فى مناطقهم وعودة الجيش السورى إلى النقاط التى كان فيها قبل عام 2011.

وتأتى اتفاقات التسوية على وقع انتصارات الجيش السورى المتتالية خلال عمليته العسكرية لإنهاء الوجود الإرهابى فى محافظتى درعا والقنيطرة.

 


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