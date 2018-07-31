وصل منذ قليل، جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار العامر بوادى النطرون لمقر الدير قادما من مستشفى دمنهور بعد الانتهاء من تشريح الجثة، بناءا على قرار النيابة العامة وذلك عقب ما وجد الأسقف يعانى من جرح فى الرأس أودى بحياته.