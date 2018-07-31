كتبت سارة علام

وصل منذ قليل، جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار العامر بوادى النطرون لمقر الدير قادما من مستشفى دمنهور بعد الانتهاء من تشريح الجثة، بناءا على قرار النيابة العامة وذلك عقب ما وجد الأسقف يعانى من جرح فى الرأس أودى بحياته.

وبدأت صلوات القداس الإلهى على روحه بالكنيسة الأثرية بالدير بحضور الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة وعدد من الرهبان والكهنة بالدير وأسرته على أن يترأس البابا تواضروس قداس الجناز فى الثانية عشر ظهرا.

وتولى الأنبا إبيفانيوس رئاسة الدير عام 2013، حين أبدى الأنبا ميخائيل مطران أسيوط رغبته فى ترك منصبه كرئيس للدير، وذلك نظرا لتقدمه فى السن وبسبب صحته (93 عاما حينها حيث تم عمل اقتراع سرى فى بطاقة مختومة بخاتم الدير، وتم فرز أصوات الآباء الرهبان بدير أبو مقار (100 راهب)، والتى أدلوا بها فى الدير يوم الأحد 3 فبراير 2013 لانتخاب رئيس للدير من بينهم.