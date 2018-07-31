وزير قطاع الأعمال يحدد مصير مصنع الأمونيا الجديد بالسويس

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بالاشتراك مع الإنتاج الحربى وأحد المستثمرين ينتظر قرار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بتحديد بيع الأرض للشركة الجديدة والدخول بحصتها أو بيعها بطريق حق الانتفاع، وهو القرار المعطل منذ الوزير السابق خالد بدوى.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن شركة النصر للأسمدة تسعى للدخول بحصة تصل إلى نحو 15% من قيمة المشروع الجديد، وجار التفاوض حول ذلك، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والإنتاج الحربى وأحد المستثمرين، وذلك لإنشاء مصنع إنتاج أمونيا بطاقة 1200 طن يوميا فى المرحلة الأولى.

وسيتم إنشاء المصنع على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع بأرض الشركة فى السويس، وبتكلفة تصل لـ400 مليون دولار، وسيقوم المصنع الجديد بتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج، ومن المتوقع إنشاء المصنع فى غضون عامين.