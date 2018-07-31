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وزير النقل يشهد بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للنقل و"النقل النهرى"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:26 ص
وزير النقل يشهد بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للنقل و"النقل النهرى" الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل توقيع  بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للنقل والهيئة العامة للنقل النهرى حيث يهدف هذا  البروتوكول إلى تقديم الخدمات الاستشارية والبحثية الهندسية والاقتصادية والمعلوماتية والإدارية ودراسات الجدوى فى مجالات النقل النهرى واللوجستيات التى تتطلبها الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للنقل النهرى، وتقديم البرامج التدريبية فى مجالات النقل النهرى واللوجستيات وكل ما تتطلبه طبيعة المشروعات المراد تنفيذها المتعلقة بقطاع النقل النهرى.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى، إن مجلس إدارة المعهد القومى للنقل عقد بمقر وزارة النقل  بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل رئيس مجلس إدارة المعهد والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل وأعضاء المجلس من رؤساء هيئات السكك الحديدية والهيئة القومية الأنفاق والهيئة العامة للنقل النهري  بالاضافة الى كلا من رئيس قطاع النقل البحرى ومدير المعهد.

وأضافت وزارة النقل أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بشئون الأبحاث والدراسات  والاستشارات ووافق مجلس اداره المعهد على تنفيذ البرنامج  الصيفى لطلبة كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والخاصة بجميع تخصصات الهندسة فى الهيئات والشركات التابعه لوزارة النقل من خلال المعهد القومى للنقل.

كما وافق المجلس على ادراج المشروع البحثي بعنوان اثر المواني البرية والجافة علي تطوير كفاءة المنظومة اللوجستية في مصر ضمن الخطة الاستثمارية للمعهد القومي للنقل للعام المالي 2018 - 2019  للأثر الكبير  الناتج من إنشاء الموانئ البرية الجافة على الاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية داخل الدولة وتوفير فرص عمل وخفض الوقت الكلى لوصول البضائع داخل الأسواق.

وخلال الاجتماع أكد مدير المعهد أنه تم اعتماد مركز التدريب المهنى المنشأ بالمعهد القومى للنقل  من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ضمن مراكز التدريب المعتمدة على مستوى الجمهورية لمدة ثلاث سنوات.


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المعهد القومى للنقل

هيئة النقل النهرى

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