video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين: مشروع جمعيتى هدفه توفير فرص العمل وتشكيل شبكة للسلع.. صور

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:56 م
وزير التموين: مشروع جمعيتى هدفه توفير فرص العمل وتشكيل شبكة للسلع.. صور الدكتور على المصيحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى
إضافة تعليق
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول مع جامعة القاهرة لتدريب العاملين بالوزارة، لأهمية ذلك فى تطوير الوزارة.
 
وأضاف وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى، أن مشروع جمعيتى للمرحلة الثانية، من المشاريع التى وجه الرئيس بالاهتمام به، حيث يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وإنشاء شبكة توزيع بكل أنحاء الجمهورية وتوفير منافذ للجمهور بكل الأماكن والقرى، وإتاحة السلع بأسعار مناسبة.
 
وأوضح الوزير أن هناك خريطة احتياجات وضعتها الشركة القابضة لمعرفة احتياجات الجمهورية، وخلق نوع من التنافس ليعود بالفائدة على المواطن، مشيرا إلى المنافذ الجديدة ستدخل الخدمة نهاية العام، مشيرا إلى أنه جار ربطها على الشبكة.
 
وقال الوزير إن الوزارة استقبلت عددا كبيرا من الطلبات لمشروع جمعيتى أكثر من المطلوب، مشيرا إلى أن هناك شروطا لفتح منفذ جمعيتى وليس الهدف فتح منفذ فقط، ولكن توفير فرص عمل وتشكيل شبكة لتوصيل السلع بأسعار مخفضة.
 
 
مؤتمر التموين (1)
 

مؤتمر التموين (2)
 

مؤتمر التموين (3)
 

مؤتمر التموين (4)
 

مؤتمر التموين (5)
 

مؤتمر التموين (6)
 

مؤتمر التموين (7)
 

مؤتمر التموين (8)
 

مؤتمر التموين (9)
 

مؤتمر التموين (10)
 

مؤتمر التموين (11)
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين يقرر إيقاف نظام المخابز والمطاحن مساء غد لأعمال الصيانة

محافظ قنا: موافقة وزارة التموين على زيادة حصة الدقيق لمخبزين بمدينة قنا

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

وزير التموين يعلن اليوم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى

التموين

اضافة المواليد

المواليد

وزير التموين

اخبار مصر

اضافة مواليد




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة