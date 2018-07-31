وزير التموين: مشروع جمعيتى هدفه توفير فرص العمل وتشكيل شبكة للسلع.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول مع جامعة القاهرة لتدريب العاملين بالوزارة، لأهمية ذلك فى تطوير الوزارة.

وأضاف وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى، أن مشروع جمعيتى للمرحلة الثانية، من المشاريع التى وجه الرئيس بالاهتمام به، حيث يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وإنشاء شبكة توزيع بكل أنحاء الجمهورية وتوفير منافذ للجمهور بكل الأماكن والقرى، وإتاحة السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن هناك خريطة احتياجات وضعتها الشركة القابضة لمعرفة احتياجات الجمهورية، وخلق نوع من التنافس ليعود بالفائدة على المواطن، مشيرا إلى المنافذ الجديدة ستدخل الخدمة نهاية العام، مشيرا إلى أنه جار ربطها على الشبكة.

وقال الوزير إن الوزارة استقبلت عددا كبيرا من الطلبات لمشروع جمعيتى أكثر من المطلوب، مشيرا إلى أن هناك شروطا لفتح منفذ جمعيتى وليس الهدف فتح منفذ فقط، ولكن توفير فرص عمل وتشكيل شبكة لتوصيل السلع بأسعار مخفضة.