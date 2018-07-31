وزير الإعلام اليمنى: الأطفال الأكثر تضررا فى حرب الحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، أن أطفال اليمن كانوا وما زالوا الشريحة الأكثر تضررا من انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة الشرعية.
أضاف أن الأطفال اليمنيين بحاجة إلى عشرات السنين لإحتواء ومعالجة هذه الآثار الكارثية التى خلفها الإنقلاب وسنوات الحرب والصراع فى نفوس أطفالنا وعقولهم ومستوياتهم التعليمية والصحية.
أضاف أن مليشيا الحوثى الإيرانية قد دفعت بالأطفال بعيدا عن منازلهم ومقاعد دراستهم عبر تجنيدهم والزج بهم فى جبهات المواجهة واستخدمتهم في أعمال قتالية معرضة حياتهم للخطر فى مخالفة صريحة للقوانين الدولية التى تحضر وتجرم تجنيد الأطفال واستخدامهم فى الصراعات والحروب.
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