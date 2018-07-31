وزير الإعلام اليمنى: الأطفال الأكثر تضررا فى حرب الحوثيين

كتبت - إيمان حنا

أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، أن أطفال اليمن كانوا وما زالوا الشريحة الأكثر تضررا من انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة الشرعية.