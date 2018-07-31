وزيرة الهجرة تشهد 6 ورش عمل بأول منتدى للمصريين فى الخارج

كتب محمود راغب

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، 6 ورش عمل فى جلسات بالتوازى لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية، بمشاركة المصريين فى الخارج ومسئولى الوزارات ، وذلك ضمن فعاليات أول منتدى للمصريين فى الخارج، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء.

وتتضمن ورش العمل جلسات متنوعة تتضمن جلسة للقضايا المتعلقة بوزارة الدفاع، وجلسة للقضايا المتعلقة بالإسكان والاستثمار، وجلسة للقضايا المتعلقة بالداخلية والخارجية، وجلسة للقضايا المتعلقة بالتعليم والتعليم العالى، وجلسة للقضايا المتعلقة بالتضامن والمالية والتجارة، وجلسة للقضايا المتعلقة بالبنك المركزى والبنوك الوطنية.

وتشهد الجلسة المخصصة لوزارة الدفاع مناقشة قضايا التجنيد لأبناء المصريين بالخارج، أما الجلسة المخصصة للبنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية ستتضمن مناقشات حول تحويلات المصريين بالخارج والمسائل المالية الخاصة بهم، وذلك بحضور، ممثل للبنك المركزى للاستماع لأى شكاوى حول البنوك الوطنية بالخارج.

وتشهد الجلسة الخاصة لوزارات التضامن والمالية والتجارة مناقشة آليات التبرع والهبات من الخارج، وكيفية التسجيل كجمعية فى التضامن ونوع الموافقات المطلوبة وآلية إصدارها، وكافة الاستفسارات الخاصة بالجمارك، لبحث التسهيلات الممكنة للتيسير على المصريين بالخارج، أما الجلسة المخصصة لوزارة الداخلية والخارجية فتشهد بحث تيسير وزارة الداخلية للإصدارات المختلفة الخاصة بالمواطنين، والاستماع إلى مقترحاتهم والمشاكل التى تواجههم خلال تواجدهم بالخارج ليتسنى للسفارات المصرية التعامل معها لحلها.

كما تناقش جلسة التربية والتعليم والتعليم العالى آلية عمل تنسيق الجامعات لأبناء المصريين بالخارج وكيفية الاستفادة من بنك المعرفة.