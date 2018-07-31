وزيرة الهجرة تشكر الإمارات لمنحها مهلة للعمالة المخالفة لتسوية أوضاعها

- السفيرة نبيلة مكرم تطالب المصريين في الإمارات بالاستفادة من مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، على منحها مهلة لكل العمالة المخالفة المقيمة على أراضيها لتسوية أوضاعها، على أن تبدأ هذه المهلة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء حتى 31 أكتوبر المقبل أى لمدة 3 أشهر.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم المصريين المقيمين فى دولة الإمارات، بالاستفادة من مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، التى تطلقها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، وتستهدف تعديل أوضاع مخالفى قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة من خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.

كما توجهت وزيرة الهجرة بالشكر إلى السلطات الإماراتية على كل ما تقدمه من تيسيرات وتسهيلات للعاملين المصريين المقيمين بها، مؤكدة أن ذلك يعكس العلاقات المميزة والممتدة بين مصر والإمارات ومدى الترابط والتلاحم الذي يجمع الشعبين الشقيقين.

كان وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثانى الهاملى أصدر قرارًا بشأن تسوية أوضاع العاملين المخالفين، سواء العاملين منهم فى المنشآت المسجلة لدى الوزارة أو العمالة المساعدة وذلك بما لا يضر مصالح أصحاب العمل.

يأتى هذا القرار ضمن مبادرة للحكومة الإماراتية تحت عنوان "احمِ نفسك بتعديل وضعك"، كما أنه ينص على رفع جميع بلاغات الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية قبل 31 يوليو الجاري، بحق العمال المسجلين لدى الوزارة والذين لا يزالون داخل الدولة، حيث ستقوم الوزارة بإلغاء تصاريح العمل لمن يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال المهلة المقررة لتسوية الأوضاع، تمهيدًا لمنحه تصاريح جديدة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.