video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تشكر الإمارات لمنحها مهلة للعمالة المخالفة لتسوية أوضاعها

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:17 م
وزيرة الهجرة تشكر الإمارات لمنحها مهلة للعمالة المخالفة لتسوية أوضاعها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
 

- السفيرة نبيلة مكرم تطالب المصريين في الإمارات بالاستفادة من مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"

 
 
تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، على منحها مهلة لكل العمالة المخالفة المقيمة على أراضيها لتسوية أوضاعها، على أن تبدأ هذه المهلة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء حتى 31 أكتوبر المقبل أى لمدة 3 أشهر.
 
وطالبت السفيرة نبيلة مكرم المصريين المقيمين فى دولة الإمارات، بالاستفادة من مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، التى تطلقها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، وتستهدف تعديل أوضاع مخالفى قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة من خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
 
كما توجهت وزيرة الهجرة بالشكر إلى السلطات الإماراتية على كل ما تقدمه من تيسيرات وتسهيلات للعاملين المصريين المقيمين بها، مؤكدة أن ذلك يعكس العلاقات المميزة والممتدة بين مصر والإمارات ومدى الترابط والتلاحم الذي يجمع الشعبين الشقيقين.
 
كان وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثانى الهاملى أصدر قرارًا بشأن تسوية أوضاع العاملين المخالفين، سواء العاملين منهم فى المنشآت المسجلة لدى الوزارة أو العمالة المساعدة وذلك بما لا يضر مصالح أصحاب العمل.
 
يأتى هذا القرار ضمن مبادرة للحكومة الإماراتية تحت عنوان "احمِ نفسك بتعديل وضعك"، كما أنه ينص على رفع جميع بلاغات الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية قبل 31 يوليو الجاري، بحق العمال المسجلين لدى الوزارة والذين لا يزالون داخل الدولة، حيث ستقوم الوزارة بإلغاء تصاريح العمل لمن يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال المهلة المقررة  لتسوية الأوضاع، تمهيدًا لمنحه تصاريح جديدة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على توصيات أول منتدى للمصريين بالخارج "إجازتك لوطنك" × 25 معلومة

لماذا يشعر المواطنون بالحر رغم استقرار الطقس؟.. الأرصاد: ارتفاع الرطوبة السبب.. وتكشف: النسبة تتجاوز 80% بالقاهرة والوجه البحرى وتتراوح بين 85 و90% على السواحل الشمالية..وتؤكد: البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمى

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

المصريين فى الخارج

الإمارات




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة