"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق فى مزاعم تعذيب إرهابيين فى العراق

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء أن معتقلين متهمين بالإنتماء إلى داعش في العراق يتعرضون لعمليات تعذيب، مطالبة القضاء باجراء تحقيقات في هذا الشأن.

وإعتقلت القوات العراقية عشرين ألف شخص للإشتباه فى إنتمائهم إلى داعش التي سيطرت على ثلث مساحة البلاد قبل أن تتمكن القوات العراقية من طردها واستعادة السيطرة على هذه المناطق.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" انه على السلطات القضائية التحقيق في كل "المزاعم ذات المصداقية" بشأن التعذيب ومع قوات الأمن المسؤولة، حيث يحظر الدستور العراقي "جميع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية"