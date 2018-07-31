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هانت: بوتين وحده سيكون سعيدا بعدم التوصل إلى اتفاق بعد بريكست

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:01 ص
هانت: بوتين وحده سيكون سعيدا بعدم التوصل إلى اتفاق بعد بريكست وزير الخارجية البريطانى
رويترز
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صرح وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، خلال زيارة إلى باريس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وحده سيكون سعيدا جراء عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى حول بريكست. وصرح هانت فى مقابلة مع إذاعة "فرانس انتر" أنه "إذا لم نتوصل إلى اتفاق فان بوتين وحده سيفرحه الأمر".

وتابع هانت "أعتقد انه إذا نظرنا إلى العدوان الروسى، فعلينا بأن نقر أنها مرحلة من عدم الاستقرار الكبير فى التاريخ. فهناك شبه جزيرة القرم والأسلحة الكيميائية فى شوارع انجلترا التى نعتقد أن روسيا تقف وراءها"، مشيرا إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ومحاولة تسميم العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال بمادة نوفيتشوك التى نسبتها لندن إلى الكرملين.

واضاف هانت أن "الموقف الفرنسى قريب جدا منا فى هذه المسائل، حيث مسؤولية الأمن فى أوروبا هى صون التعاون وتعزيزه بين بلدينا وعدم السير باتجاه القطيعة". وشدد هانت الذى يواصل بعد باريس جولة فى الخارج بدأها فى الصين وتشمل النمسا بعدها، على المخاطر التى ينطوى عليها "عدم التوصل إلى اتفاق" بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.

وقال قبل لقائه نظيره الفرنسي جان ايف لودريان "أكثر ما يقلقنى الآن هو الخطر الحقيقى لخروج بريطانيا بدون اتفاق".

 


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