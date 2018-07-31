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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:40 ص
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نقابة الصيادلة: الشركات المصنعة لعقار الفالسارتان بدأت سحبه من الصيدليات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:37 ص
نقابة الصيادلة: الشركات المصنعة لعقار الفالسارتان بدأت سحبه من الصيدليات نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للصيادلة، بدء الشركات المصنعة لعقار الفالسارتان فى سحب المستحضر من الصيدليات استجابة لمطالبة النقيب العام لصيادلة مصر الدكتور محي الدين عبيد، لوزارة الصحة وشركات الأدوية بسحب المستحضر مع تعويض الصيدليات.

وأهاب النقيب العام، فى بيان، بشركات التوزيع التعاون مع جميع الصيدليات في سحب هذه التشغيلات في مده أقصاها اسبوع فلسنا أقل من باقي الدول وودعا إلى عدم وضع أي عراقيل أمام الصيدليات ، كما طالب الصيادلة في حالة وجود شكوى من أي موزع التعامل مع النقابة الفرعية فورا ، و ارجاع كل قرص أو شريط أو عبوة من التشغيلات المبلغ بها من الادارة المركزية بالمنشور51 لسنة 2018.

وأكد عبيد بأن جميع الشركات الست المصنعة أبلغت النقابة انها اتفقت علي سحب الأدوية من الصيدليات من خلال الموزع أو من خلال الشركة مباشرة أو تسليمه إلي النقابة الفرعية التابع لها وفي أقل من4 أيام سوف يتم استبداله أو خصمه سواء من الشركة مباشرة في النقابة الفرعية أو من خلال الموزع.

كما أشاد عبيد بدور لجنة الصيدليات برئاسة الدكتور محمد العبد والتحرك الايجابي في مخاطبة الشركات المنتجة للأدوية لعقار (الفالسارتان) منذ إعلان المنشور الخاص بسحب المستحضر من قبل وزارة الصحة ، كما دعا عبيد  الجميع في تحمل المسؤلية امام الله لجعل مصر خالية من هذه التشيغلات ومن أي أدوية منتهية الصلاحية .

 

 


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