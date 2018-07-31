موجز أخبار10.. الداخلية: مقتل 5 كوادر من حركة حسم الإرهابية بالقليوبية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الداخلية تؤكد مقتل 5 كوادر من حركة حسم الإرهابية بالقليوبية.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة العاشرة مساء..

أكدت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه استكمالاً لجهود الوزارة فى ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع أنشطتهم الإجرامية، فقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لضبط الهاربين من عناصر حركة حسم الإرهابية عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد الإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الإستقرار داخل البلاد.

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن هناك 5 أدوية لعلاج فيروس بى سيتم طرحها قريبا فى العالم وفى مصر، موضحا أن هذه الأدوية تقضى تماما على فيروس بى، وقد أخذت هذه الأدوية موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA".

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، انتهاء تنفيذ القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى فى بنها حتى التقاطع مع طريق القاهرة _ الإسكندرية الصحراوى بطول 57 كم .

قال أهالي بقرية أبو خشبة في مركز مطوبس في كفر الشيخ، أن أحد أبنائهم ويدعى "حسن رمضان" عامل يقيم في ايطاليا منذ 3 سنوات، تم الاعتداء عليه وتعذيبه أثناء حجزه بأحد السجون الايطالية.

كما انفردت اليوم السابع، أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه تم الاتفاق مع دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على حضور أعضاء من الجمعية العمومية للأندية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات للمباريات بطولة الدورى الموسم الجديد.

لا يزال نادى ريال مدريد الإسبانى يبحث عن ضم لاعب لتعويض النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى رحل مؤخرا إلى يوفنتوس، ولن يجد الملكى بديل أفضل من النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول.

تقدم رجل إلى منتصف ملعب خال لكرة القدم فى بلدة بلجيكية وفجر نفسه بقنبلة يدوية اليوم الثلاثاء فيما وصفته السلطات بأنه عمل ناتج عن حالة يأس.

قال أسامة الشيخ، رئيس قناة أون سبورت، أنه كان قد تم التفاوض مع اللاعب عماد متعب نجم الأهلى، ومنتخب مصر، قبل انطلاق قناة "ON Sport"، بأسبوعين، فى سبتمبر 2016، لقناعتنا الشديدة به.

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى على تصنيع جرارات السكة الحديد محليا بالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية.

احتسب الحكم طارق مجدى أول ركلة جزاء فى دورى 2018 - 2019 لحساب الاتحاد السكندرى، أمام المقاولون العرب، وسددها خالد قمر إلا أن حسن شاهين حارس ذئاب الجبل تصدى لها فى الدقيقة 79 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، انتهاء تنفيذ القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى فى بنها حتى التقاطع مع طريق القاهرة _ الإسكندرية الصحراوى بطول 57 كم .

سجل نجوم كرة القدم العديد من الأهداف الرائعة على مدار شهر يوليو فى مختلف البطولات، سواء النسخة الأخيرة من كأس العالم التى أقيمت فى روسيا وتوج المنتخب الفرنسى بلقبها للمرة الثانية فى تاريخها، أو المباريات الودية فى المعسكرات التحضيرية استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2018/2019.

يعقد المدرب المكسيكى خافيير أجيرى جلسة غدا مع أعضاء اتحاد الكرة، وتحديدا هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية، وحازم إمام عضو المجلس لتوقيع عقود تدريب منتخب مصر.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة أكثر من 3 مواليد، موضحا أنه طلب من كل المكاتب استلام كل الأوراق من المواطنين حتى يكون لدينا قاعدة بيانات.

كشف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن وحيد خليلوزيتش وتييرى هنرى خرجا من حسابات اتحاد الكرة لتدريب المنتخب، عقب اجتماع مجلس الجبلاية اليوم.

أسدل الستار على رواية عماد متعب مع الكرة المصرية بعدما أعلن ملك الدقائق القاتلة إعتزال الساحرة المستديرة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات والأهداف التاريخية التى لاتنسى من ذاكرة كل مشجع مصرى عامة وأهلاوى بصفة خاصة .

يغادر مطار القاهرة بعد غد الخميس أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية متوجهين إلى المدينة المنورة والبالغ عددهم 700 حاج يمثلون حجاج محافظات الجيزة ودمياط، على أن يتوالى سفر أفواج حجاج جمعيات وزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددهم 12 ألف حاج حتى يوم 14/8/2018 من مطارات "القاهرة وبرج العرب و الغردقة والأقصر وأسوان".

أدى صباح اليوم الثلاثاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017/2018.

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الوهاب حسن عبد الوهاب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

داهم قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، 3 بؤر للعناصر الإرهابية، حيث اشتبكت قوات الأمن مع الإرهابيين وقتلت 5 منهم فى العبور بالقليوبية، وضبطت 5 عناصر إرهابية أخرى فى المرج وعدد من الأسلحة النارية.

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الانتهاء من أعمال تنفيذ القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى الممتد من التقاطع مع طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الزراعى فى بنها حتى التقاطع مع طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الصحراوى بطول 57 كم، لافتًا إلى أن الوزارة انتهت من أعمال تنفيذ الكبارى والأنفاق وجسم الطريق بالكامل، وأنه يجرى مراجعة بعض الأعمال النهائية من تخطيط وتركيب علامات مرورية وإرشادية.