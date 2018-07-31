مهاجم مانشستر أنقذته البحرية البريطانية فى ليبيا عام 2014

رويترز

قالت صحيفة ديلى ميل إن البريطانى الذى قتل 22 شخصا فى هجوم بمدينة مانشستر فى انجلترا بنهاية حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندى كانت قد أنقذته البحرية البريطانية خلال الحرب الأهلية فى ليبيا قبل ثلاثة أعوام من هجومه.

وذكرت الصحيفة أن الاعتقاد السائد هو أن سلمان عبيدى، وهو ابن لأبوين ليبيين، كان يقضى عطلة فى ليبيا فى أغسطس عام 2014 عندما اندلع القتال وعرض مسؤولون بريطانيون إجلاء المواطنين البريطانيين.

وقالت إن عبيدى وشقيقه الأصغر هاشم كانا بين نحو ألف مواطن بريطانى نقلتهم السفينة إنتربرايز من الساحل الليبى إلى مالطا للسفر جوا إلى بريطانيا فى أغسطس 2014.

وكان هجوم مانشستر فى 22 مايو 2017 الأعنف بين خمسة هجمات شنها متشددون فى بريطانيا العام الماضى وأودت بحياة 36 شخصا. ومن بين قتلى هجوم مانشستر سبعة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر ثمانية أعوام. وأصيب المئات فى الهجوم.