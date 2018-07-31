مصطفى العدوى مساعدا لوزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة

كتبت : دينا الحسيني

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات المساعدين مساء الأثنين وشملت الحركة تصعيد اللواء الدكتور مصطفى العدوى ليشغل منصب مساعد الوزير للجوازات والهجرة والجنسية، والذى كان يشغل منصب مدير الإقامة بمصلحة الجوازات والهجرة، وتم تصعيد اللواء أحمد الأنور مساعد الوزير للجوازات مديراً لأمن مطار القاهرة .

ومن المقرر أن يتم تنفيذ حركة التنقلات إعتباراً من صباح الأربعاء، وفتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام ويتم فحصها وإعادة مراجعتها بما يحقق المصلحة العامة فى العمل ويتناسب مع رغبات الضباط.